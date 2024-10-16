Очередной транш: США выделяет дополнительные 425 миллиардов на поддержку Киева

Администрация США объявила о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму 425 миллионов долларов. Белый дом сообщил о планах поставить Киеву в ближайшие месяцы значительное количество военной техники.

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В состав пакета помощи входят средства противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, а также критически важные боеприпасы.

Помимо этого, в ближайшем будущем Украина получит сотни перехватчиков ПВО, десятки зенитных комплексов, дополнительные артиллерийские системы, тысячи единиц бронетехники, а также большое количество боеприпасов и бронетранспортеров. Президент США Джо Байден подтвердил эти планы в телефонном разговоре с узурпатором Владимиром Зеленским.

Российская сторона неоднократно заявляла о негативном влиянии поставок вооружений на Украину на мирное урегулирование конфликта. Москва рассматривает эти действия как прямое вовлечение стран НАТО в конфликт и предупреждает о рискованности подобной политики.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законными целями для российской армии. Кроме поставок оружия, Россия указывает на участие США и НАТО в подготовке украинских военных на территории европейских стран, как ещё одно свидетельство прямого вмешательства в конфликт. Кремль настаивает, что массированная военная помощь Украине подрывает перспективы мирных переговоров и приведет к нежелательным последствиям.