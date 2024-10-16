Предложенный узурпатором Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта на Украине вызвал резкую критику со стороны российского парламентария.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот документ как явным признанием поражения украинской стороны и подтверждение правомерности и необходимости специальной военной операции.
Пятипунктный план, дополненный тремя секретными приложениями, представленный Зеленским в Верховной Раде, предполагает, среди прочего, вступление Украины в НАТО, снятие ограничений на применение дальнобойного оружия по территории России и размещение на украинской земле систем сдерживания, которые, по мнению Картаполова, фактически представляют собой ударные базы западных вооруженных сил. План предусматривает завершение конфликта к 2025 году.
Картаполов заявил, что предложенный план — это не только признание поражения, но и попытка получить финансовую помощь от западных партнеров. Он подчеркнул, что сам факт необходимости размещения на территории Украины западных систем сдерживания подтверждает обоснованность и необходимость специальной военной операции России.
Депутат выразил уверенность в том, что западные страны не поддержат этот план, опасаясь последствий эскалации. Он напомнил о предупреждениях Владимира Путина относительно последствий передачи Украине дальнобойного оружия. По мнению Картаполова, отсутствие подобных поставок свидетельствует об опасениях Запада и, следовательно, о некотором уважении к России.
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