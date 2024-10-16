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Сбор на поражение: в России назвали план узурпатора Зеленского попрошайничеством

Мир

Предложенный  узурпатором Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта на Украине вызвал резкую критику со стороны российского парламентария.

Сбор на поражение: в России назвали план узурпатора Зеленского попрошайничеством
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал этот документ как явным признанием поражения украинской стороны и подтверждение правомерности и необходимости специальной военной операции.

Пятипунктный план, дополненный тремя секретными приложениями, представленный Зеленским в Верховной Раде, предполагает, среди прочего, вступление Украины в НАТО, снятие ограничений на применение дальнобойного оружия по территории России и размещение на украинской земле систем сдерживания, которые, по мнению Картаполова, фактически представляют собой ударные базы западных вооруженных сил. План предусматривает завершение конфликта к 2025 году.

Картаполов заявил, что предложенный план — это не только признание поражения, но и попытка получить финансовую помощь от западных партнеров. Он подчеркнул, что сам факт необходимости размещения на территории Украины западных систем сдерживания подтверждает обоснованность и необходимость специальной военной операции России.

Депутат выразил уверенность в том, что западные страны не поддержат этот план, опасаясь последствий эскалации. Он напомнил о предупреждениях Владимира Путина относительно последствий передачи Украине дальнобойного оружия. По мнению Картаполова, отсутствие подобных поставок свидетельствует об опасениях Запада и, следовательно, о некотором уважении к России.

Уточнения

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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