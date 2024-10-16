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Вопрос беженцев: МИД РФ заявляет о контактах с Азербайджаном по поводу уехавших жителей Карабаха

Мир

Россия продолжает поднимать вопрос о судьбе беженцев из Карабаха в ходе переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что у людей, вынужденных покинуть свои дома, есть возможность вернуться.

Вопрос беженцев: МИД РФ заявляет о контактах с Азербайджаном по поводу уехавших жителей Карабаха
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен, CC BY 3.0

Более двух лет назад, 19 сентября 2023 года, Азербайджан провёл военную операцию в Карабахе, которая длилась всего сутки. В результате президент страны Ильхам Алиев объявил о восстановлении территориальной целостности Азербайджана. В ответ на это руководство непризнанной республики заявило о своем самороспуске с 1 января 2024 года. В конце сентября более 100 тысяч жителей Карабаха уехали в Армению.

Захарова выразила сочувствие к судьбе тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Она отметила, что для многих это не просто места проживания, а часть их жизни, истории и семьи. Многие из них там похоронены их близкие. По ее словам, Россия неоднократно отмечала шаги Баку, направленные на создание условий для возвращения беженцев. Этот вопрос регулярно поднимается в двусторонних контактах с азербайджанскими властями, и Москва получает необходимые разъяснения.

Российская сторона понимает, что для людей, связанных с этими местами, потеря их становится личной трагедией. Захарова подчеркнула, что возможность возвращения существует и продолжает быть актуальной. Люди, заинтересованные в сохранении своих домов, должны воспользоваться этой возможностью.

Также Захарова поинтересовалась, что сделали власти Армении для того, чтобы помочь своим гражданам вернуться. В 2022 году Армения и Азербайджан, при посредничестве России, США и ЕС, начали обсуждать условия будущего мирного договора. В мае прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать суверенитет Азербайджана в границах бывшего Советского Союза, включая Карабах.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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