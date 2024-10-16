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Оправдания на крови: Захарова заявила, что ударам по гражданским объектам нет оправданий

Мир

Российская сторона осуждает атаки Израиля на гражданские объекты в Газе, подчеркивая, что такие действия неприемлемы и нарушают гуманитарные нормы.

Оправдания на крови: Захарова заявила, что ударам по гражданским объектам нет оправданий
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова выразила глубокую соболезнования родственникам погибших в результате ударов по больнице в Дейр-эль-Балах.

Захарова отметила, что ужасающие кадры с места атаки не могут оправдать насилие в отношении мирного населения. Она подчеркнула, что подобные действия военных выходят за рамки гуманитарного права и общечеловеческой морали.

Российская сторона неоднократно выражала свою позицию по поводу насилия в отношении мирного населения и подчеркивала, что насилию в отношении мирного населения, неизбирательным ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет и не может быть оправданий.

Захарова также выразила глубокую обеспокоенность по поводу блокады анклава Газа, которая, по ее словам, привела к серьезным последствиям для мирного населения.

В МИД РФ подчеркнули, что урегулирование конфликта возможно только на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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