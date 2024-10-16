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Израильские бомбардировки Набатии: жертвы удара авиации

1:32
Мир

В результате массированных обстрелов, проведенных Израилем в городе Набатия, южного Ливана, погибли 16 человек, 52 получили ранения.

Израильские бомбардировки Набатии: жертвы удара авиации
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

По данным ливанского Минздрава, авиаудары, которые произошли утром 16 октября, разрушили два административных здания в центре Набатии. Очевидцы сообщили РИА Новости о массированной бомбардировке нескольких кварталов города.

Израильская армия заявила, что целью ударов стала сеть подземных сооружений, включая жилые помещения и арсеналы, которые использовались для хранения оружия.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что туннели и шахты находились под жилыми домами в центре Набатии, их использовали для поддержки сил "Радван" — шиитского движения "Хезболлы".

В ЦАХАЛ добавили, что туннели были необходимы для поддержки сил "Радван" в рамках плана "Хезболлы" по оккупации района Галилеи на севере Израиля.

В последние дни военные обнаружили туннели и шахты, которые использовались для хранения оружия.

Израильская армия продолжает военные операции в Ливане, в том числе наземные операции против сил "Хезболлы", которые начались 1 октября. Цель операции — создать условия для возвращения 60 тысяч жителей севера, эвакуированных из-за обстрелов со стороны "Хезболлы", начавшихся в октябре 2023 года в поддержку ХАМАС.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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