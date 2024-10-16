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Скрытая не угроза: Иран не видит причин для беспокойства в размещении THAAD в Израиле

Мир

Иран не считает размещение американского комплекса противоракетной обороны THAAD в Израиле проблемой. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде считает, что это всего лишь элемент психологической войны и запугивания.

Скрытая не угроза: Иран не видит причин для беспокойства в размещении THAAD в Израиле
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

"Вопрос о размещении THAAD поднимается не первый раз. Он представляет собой элемент психологической войны. Особой проблемы в этом мы не видим", — заявил Насирзаде в интервью информационному агентству IRNA.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, первые компоненты американского противоракетного комплекса THAAD и группа военных США прибыли в Израиль, батарея будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. Сообщалось, что система будет управляться и обслуживаться американскими военными.

Комплекс THAAD — заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отражать потенциальные атаки со стороны Ирана.

Уточнения

THAAD — ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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