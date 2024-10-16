Никаких ударов: в США заявили, что не снимут ограничение по применению дальнобойного оружия

По словам официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, США не рассматривают возможность запрета использования АТACMS (Advanced Tactical Air-to-Ground Missile System) или дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

В то же время, Вашингтон продолжает вести переговоры с Украиной, чтобы понять ее потребности в контексте вооружений.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто о возможности использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

Уточнения

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

