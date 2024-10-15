FATF может внести Россию в черный список: Украина добивается решения с 2022 года

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Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится принять решение о возможном включении России в свой черный список. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на полученный документ, вопрос о внесении России в этот список рассматривается еще с апреля 2022 года по инициативе Украины.

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Согласно данным Politico, заседание FATF, на котором будет обсуждаться этот вопрос, назначено на 22 октября. Внутренний орган организации, занимающийся анализом кандидатур для включения в черный список, соберется для оценки предоставленных доказательств. Для принятия окончательного решения требуется поддержка всех 40 стран-участников FATF, среди которых такие государства, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.

Включение в черный список FATF означает, что в отношении страны будут применены жесткие финансовые ограничения и контрмеры со стороны членов организации и других государств. В настоящее время в этом списке находятся государства, которые, по мнению FATF, недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года из-за продолжающегося конфликта на Украине. В случае включения России в черный список, это станет очередным шагом в рамках международных санкций и ограничительных мер, направленных на усиление давления на страну.

Уточнения

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

