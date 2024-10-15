Трагедия в Кане: израильские авиаудары уносят жизни мирных жителей

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Израильские ВВС нанесли очередной авиаудар по южной части Ливана, в результате чего пострадал город Кана. По последним данным, есть погибшие и раненые. Ливанское агентство NNA уточнило, что в ходе бомбардировки погибли 10 человек, а 15 получили травмы и были доставлены в ближайшие больницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Помимо этого, Министерство здравоохранения Ливана ранее сообщило о еще одном авиаударе, на этот раз по населенному пункту Рияк на востоке страны. В результате атаки погибли пять человек, среди которых находились трое детей.

Ситуация на границе остается напряженной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что Израиль не планирует прекращать боевые действия против движения "Хезболла", пока не будут обеспечены безопасные условия для возвращения эвакуированных жителей северных районов страны.

Напряженность в регионе возросла после того, как в октябре 2023 года "Хезболла" начала атаки на север Израиля в поддержку палестинской группировки ХАМАС. Это вынудило десятки тысяч израильтян покинуть свои дома. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с конца сентября проводит активные воздушные операции против объектов "Хезболлы", что привело к гибели ключевых лидеров, включая генерального секретаря Хасана Насруллу и его возможных преемников.

Также стоит отметить, что 1 октября израильские военные перешли к наземной операции в Ливане. По данным на 13 октября, Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших с начала израильских ударов с октября прошлого года превысило 2,3 тысячи человек.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

