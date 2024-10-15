Не заметила: бросившая ребенка в туалете аэропорта россиянка заявила, что не знала о беременности

Россиянка, оставившая своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщила полиции, что не была в курсе своей беременности. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.
Уголовное дело заведено в отношении 17-летней россиянки, которая оставила новорожденного в аэропорту Антальи. Также задержана её мать. Здоровью ребёнка ничего не угрожает, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье. Девушка планировала вылететь обратно на родину.
Мать ребенка, Екатерина Бурназкина, после оказания медицинской помощи в больнице рассказала полицейским, что не знала о своей беременности. Это заявление было сделано во вторник.
Генеральное консульство России предпринимает все необходимые меры для оформления соответствующих документов для ребенка. Ситуация находится под пристальным контролем дипмиссии, которая активно сотрудничает с турецкими властями, выполняя свои консульские обязанности.
Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.
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