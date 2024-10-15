Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил во вторник, что Молдавия не намерена учитывать позицию граждан Приднестровья по вопросу евроинтеграции.
Ранее МИД ПМР сообщил о возможности проведения на своей территории референдума по отношению к Евросоюзу. Ведомство подчеркнуло, что мероприятие может быть организовано при условии согласования сторон и участия наблюдателей, в том числе международных, а также при готовности мирового сообщества учесть мнение местного населения.
Однако молдавское Бюро по вопросам реинтеграции заявило, что проведение такого референдума в Приднестровье противоречит законодательству Молдавии.
По словам Игнатьева, Молдавия, по всей видимости, не готова принимать во внимание мнение приднестровцев, рассматривать их как равноправных граждан, имеющих свое мнение и право на будущее.
Эта ситуация, к сожалению, длится уже более 30 лет и является одной из причин глубокого разделения между Молдовой и Приднестровьем. В Приднестровье, по его словам, внешнеполитический курс строится исключительно на основе мнения граждан, и только они могут определить дальнейшую судьбу непризнанной республики.
Игнатьев также отметил, что Молдавия часто манипулирует понятиями "приднестровцы" и "Приднестровье" в своих интересах. Он выразил сомнение в готовности молдавских властей учитывать мнение своих собственных граждан, как это было заметно в предыдущие периоды. Пример с референдумом, по его мнению, весьма показателен.
Референдум о евроинтеграции Молдавии состоится 20 октября, одновременно с выборами президента. На голосование будет вынесен вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума вызвала критику со стороны общественности и оппозиционных сил.
Лидер блока "Победа" Илан Шор, бывший президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, а также бывший премьер-министр Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что референдум представляет собой манипуляцию общественным мнением. Оппозиция считает, что референдум менее направлен на отражение стремлений народа, чем на укрепление позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Приднестровье, где более 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Это было связано с опасениями, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой территорией.
Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
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