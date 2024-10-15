В зоне специальной военной операции в ЛНР был ликвидирован американский наемник, бывший спецназовец, сражавшийся на стороне ВСУ.
Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. По его словам, наемник был уничтожен в результате удара российского дрона в районе села Грековка.
Рогов подчеркнул, что гибель иностранного бойца является предупреждением для всех, кто решит приехать с оружием на российскую территорию, пытаясь навязать свои порядки. Этот случай, по его мнению, должен стать уроком для иностранных наемников и тех, кто поддерживает их участие в конфликте.
Ранее в октябре Юлия Жданова, временно исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, заявляла о том, что российские органы ведут учет иностранных наемников, действующих на Украине. По её словам, все они столкнутся с серьезными последствиями.
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