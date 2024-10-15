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Американская мечта: в ЛНР был ликвидирован наемник из США

1:09
Мир

В зоне специальной военной операции в ЛНР был ликвидирован американский наемник, бывший спецназовец, сражавшийся на стороне ВСУ.

Американская мечта: в ЛНР был ликвидирован наемник из США
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. По его словам, наемник был уничтожен в результате удара российского дрона в районе села Грековка.

Рогов подчеркнул, что гибель иностранного бойца является предупреждением для всех, кто решит приехать с оружием на российскую территорию, пытаясь навязать свои порядки. Этот случай, по его мнению, должен стать уроком для иностранных наемников и тех, кто поддерживает их участие в конфликте.

Ранее в октябре Юлия Жданова, временно исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности, заявляла о том, что российские органы ведут учет иностранных наемников, действующих на Украине. По её словам, все они столкнутся с серьезными последствиями.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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