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Продуманное сокращение: Молдавские власти уменьшают наблюдателей на выборах для фальсификации

Мир

Кандидат в президенты и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах выразила обеспокоенность тем, что власти Молдавии сократили количество наблюдателей от оппозиции на избирательных участках.

Продуманное сокращение: Молдавские власти уменьшают наблюдателей на выборах для фальсификации
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

По её мнению, это создаёт условия для возможных фальсификаций на предстоящих выборах. Влах считает, что решение ограничить присутствие представителей кандидатов до одного человека на участок вместо двух, как это было раньше, снижает прозрачность избирательного процесса и увеличивает риск нарушений.

Она не исключает возможность таких манипуляций, как вброс бюллетеней или иные формы фальсификаций, например, отключение электричества или перезагрузка систем, что может повлиять на подсчёт голосов. Влах подчеркнула, что сокращение числа оппозиционных наблюдателей может значительно ослабить контроль за ходом голосования, особенно в моменты после закрытия участков.

Кандидат призвала своих сторонников и представителей оппозиции быть предельно внимательными на избирательных участках и не допустить возможных нарушений со стороны команды действующей власти.

Президентские выборы в Молдавии, а также референдум по изменению Конституции в контексте евроинтеграции, состоятся 20 октября. В список кандидатов на пост главы государства вошли 11 человек, включая действующего президента Майю Санду, а также бывших премьеров, прокуроров и министров.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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