Гуманитарный кризис: США собираются поставить ультиматум Израилю

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США могут приостановить поставки вооружений Израилю, если критическая гуманитарная ситуация в секторе Газа не будет разрешена до середины ноября. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на информацию, полученную от американских официальных лиц.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, PDM

Соединённые Штаты выразили свои опасения и потребовали от Израиля срочных действий по улучшению гуманитарных условий в Газе. В письме, переданном госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином израильским министрам Рону Дермеру и Йоаву Галанту, было указано, что если ситуация не изменится, Вашингтон может ввести эмбарго на поставки вооружений.

Американскую администрацию особенно беспокоит резкое сокращение объёмов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа. По данным американских источников, в сентябре туда было отправлено минимальное количество гуманитарных грузов за последние полгода. Вашингтон настаивает на принятии срочных мер по улучшению гуманитарной ситуации.

Эти требования США совпадают с недавним шагом Вашингтона по усилению военного присутствия в Израиле — в стране была развернута батарея противоракетных комплексов THAAD, управляемая американскими военными. Эти системы предназначены для защиты Израиля от возможных ракетных атак, в частности со стороны Ирана.

Израиль, в свою очередь, неоднократно отвергал обвинения в препятствовании доставке гуманитарной помощи в Газу, заявляя, что за последний год в анклав было ввезено более 900 тысяч тонн гуманитарных грузов. Тем не менее, после нападения на Израиль со стороны ХАМАС 7 октября 2023 года, страна ввела полную блокаду сектора. Были прекращены поставки воды, электричества, топлива и медикаментов, что усугубило положение палестинцев. В настоящее время сектор Газа фактически разделён на две части, а Израиль продолжает наземную операцию в районе Рафаха — одном из ключевых оплотов ХАМАС.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

