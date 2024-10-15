Европейская мечта: в Молдавии заявили о запуске интеграции для продажи земли Европе

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Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии заявила, что референдум о евроинтеграции, который организован правительством, направлен на то, чтобы открыть доступ к продаже земель иностранным инвесторам.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

В партии считают, что под прикрытием стремления к вступлению в Европейский Союз власти планируют узаконить возможность продажи сельскохозяйственных угодий и лесных участков, что в настоящее время запрещено законом.

Бывший президент страны Игорь Додон ранее отмечал, что одно из ключевых условий, выдвинутых Брюсселем для предоставления Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС, — это разрешение на продажу земли иностранцам.

При этом, согласно соцопросам, подавляющее большинство граждан Молдавии — более 80% — категорически против такой меры. В настоящее время законодательство прямо запрещает иностранным инвесторам приобретать сельскохозяйственные и лесные земли.

Коммунисты убеждены, что референдум служит лишь прикрытием для продвижения этой непопулярной меры. По их мнению, нынешние власти готовятся совершить "преступление против народа", скрывая истинные намерения за лозунгами о евроинтеграции. Оппозиция призывает граждан голосовать против изменений, которые могут привести к распродаже национальных ресурсов за границу.

В компартии также заявили, что перспектива вступления Молдавии в ЕС выглядит крайне далекой и больше напоминает "морковку перед носом осла", которой власти пытаются отвлечь внимание от реальных проблем. По мнению оппозиции, продажа земель иностранцам — это предательство памяти тех, кто защищал молдавскую землю, и удар по будущему страны.

Референдум по вопросу евроинтеграции состоится 20 октября, одновременно с президентскими выборами. На плебисците гражданам предложат ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдавия в Европейский Союз?". Идея проведения референдума вызвала волну критики со стороны общественности и оппозиционных сил, включая политиков, таких как Илан Шор, Игорь Додон и Василий Тарлев. Они утверждают, что референдум используется властями для манипуляции общественным мнением и усиления своих позиций перед грядущими выборами.

Уточнения

Европе́йская интегра́ция — процесс производственной, политической, правовой, экономической (также в некоторых случаях социальной и культурной) интеграции держав, которые целиком либо частично находятся в Европе.

