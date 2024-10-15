Страна без культуры: на Украине пожаловались, что деятели культуры не возвращаются в страну

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий заявил, что около 20% украинских деятелей культуры, получивших разрешение на выезд за границу, не возвращаются на родину.

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Точицкий подчеркнул, что в последние годы не была создана система, которая позволяла бы эффективно регулировать выезд таких специалистов. В связи с этим министру приходится ежедневно рассматривать до сотни заявлений, большинство из которых от незнакомых ему людей, что требует дополнительного времени на проверку.

Кроме того, министр выразил обеспокоенность по поводу обязательств Украины перед Европейским Союзом и ЮНЕСКО. По его словам, для вступления в ЕС стране придется внести значительные изменения в законодательство, в том числе в сфере охраны культурного наследия.

Он отметил, что уже сейчас Украина сталкивается с претензиями по поводу недостаточной защиты исторических объектов, и без выполнения директив ЮНЕСКО путь в ЕС будет закрыт.

Точицкий также высказался против идеи децентрализации вопросов, связанных с охраной культурного наследия, считая, что каждая культурная сфера требует индивидуального подхода и стратегии. В настоящее время министерство работает над пятью стратегиями, которые планируется представить в марте 2025 года.

Уточнения

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

