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Ненависть, разочарование, злоба: Трамп заявляет, что Байден ненавидит Харрис больше его самого

Мир

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Джо Байден испытывает личную неприязнь к своему вице-президенту Камале Харрис.

Ненависть, разочарование, злоба: Трамп заявляет, что Байден ненавидит Харрис больше его самого
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По мнению Трампа, эта напряженность возникла после внутреннего конфликта в администрации, который он назвал "дворцовым переворотом". Именно этот кризис, по словам Трампа, вынудил Байдена отказаться от участия в президентских выборах.

Трамп считает, что отношения между Байденом и Харрис резко ухудшились после того, как президента заставили уйти с предвыборной арены, уступив место вице-президенту в качестве кандидата от Демократической партии. Ранее ожидалось, что Байден будет бороться за переизбрание, однако после неудачи на июньских дебатах с Трампом в рядах демократов усилились призывы к его уходу. 21 июля Байден официально объявил о своём выходе из гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября, и теперь в центре внимания предвыборной гонки оказалась Харрис, которая будет представлять Демократическую партию.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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