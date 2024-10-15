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Свобода слова: оппозиция Молдавии заявляет об ограничении права на агитацию

Мир

Власти Молдавии препятствуют оппозиционным силам в проведении агитации против референдума по вопросу вступления страны в Европейский союз, заявила депутат парламента Ирина Лозован.

Свобода слова: оппозиция Молдавии заявляет об ограничении права на агитацию
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

По её словам, несмотря на официальную регистрацию их партии в качестве участника референдума, оппозиции создаются искусственные барьеры, ограничивающие возможность донести свою позицию до избирателей.

В частности, представители партии "Возрождение" столкнулись с проблемой при попытке получить тираж агитационных газет из типографии. Несмотря на наличие всех необходимых документов, им отказали в выдаче материалов.

В ответ на это активисты обратились в полицию и призвали международных наблюдателей обратить внимание на происходящее. По информации Лозован, изъятые газеты до сих пор находятся в распоряжении полиции, которая незаконно отказывается их возвращать.

Депутат подчеркнула, что действия партии были полностью законными: средства на печать газет были собраны через пожертвования и официально направлены на избирательный счёт партии. Она заверила, что оппозиция продолжит добиваться того, чтобы каждый экземпляр агитационной продукции был доставлен избирателям до наступления "дня тишины".

Референдум по вопросу евроинтеграции, который пройдёт 20 октября одновременно с президентскими выборами, вызывает критику со стороны общественности и оппозиционных политиков. Оппозиционные силы, такие как блок "Победа" во главе с Иланом Шором, бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, считают, что референдум используется властью как инструмент манипуляции общественным мнением. По их мнению, плебисцит направлен не столько на выявление реальных настроений населения, сколько на укрепление позиций действующих властей перед предстоящими выборами.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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