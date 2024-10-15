Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солдаты без возраста: Украину призывают снизить мобилизационный порог ВСУ
Федерацию водных видов спорта возглавит Дмитрий Мазепин
Как выбрать качественные кофейные зерна: советы по срокам и упаковке
Страна без культуры: на Украине пожаловались, что деятели культуры не возвращаются в страну
Нутрициолог Пристанский объяснил, почему хурму лучше есть утром или днём
Ненависть, разочарование, злоба: Трамп заявляет, что Байден ненавидит Харрис больше его самого
Оксана Фандера ответила на сходство с невесткой Дианой Пожарской: индивидуальность
Свобода слова: оппозиция Молдавии заявляет об ограничении права на агитацию
5 самых смешных привычек кошек

Бдительная Европа: ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в ЕП

Мир

Европейская комиссия, которая перед выборами в Европарламент в июне 2024 года предупреждала граждан ЕС о возможном вмешательстве России, признала, что серьезных попыток влияния на выборы не было зафиксировано. Об этом сообщила еврокомиссар Вера Юрова на заседании Совета ЕС по европейским делам в Люксембурге.

Бдительная Европа: ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в ЕП
Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

Юрова представила министрам первый анализ проведенных выборов, отметив, что подготовка к ним была на высоком уровне, и никаких значительных инцидентов, связанных с вмешательством, не выявили. Однако она подчеркнула, что это не означает отсутствие активности со стороны России и других игроков, и призвала продолжать сохранять высокую степень готовности к возможным угрозам в информационном пространстве.

Перед выборами Еврокомиссия неоднократно предупреждала о вероятных попытках России и других стран повлиять на исход голосования, что вызвало обеспокоенность среди европейцев.

Такие заявления сопровождались утверждениями о "войне в информационном пространстве", что, по мнению ЕС, стало одним из факторов принятия нового пакета санкций против России за "дестабилизирующую деятельность за рубежом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг подобные обвинения, заявив, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств и ожидает того же отношения в ответ.

Противостояние с российскими медиа на Западе продолжает обостряться. В мае 2024 года Евросоюз принял решение о запрете вещания ряда российских СМИ, таких как РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe, на территории ЕС.

Тенденция к ограничению работы российских медиа началась еще в 2016 году, когда Европарламент заявил о необходимости противодействия Sputnik и RT, обвиняя их во вмешательстве в выборы в США и Франции. Однако конкретные доказательства этих обвинений так и не были предоставлены.

Недавние санкции ЕС против крупнейших российских СМИ ввели запрет на их вещание без судебных разбирательств или вмешательства национальных регуляторов, что вызвало недовольство среди официальных российских представителей. Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление по поводу того, что санкции коснулись не только журналистов, но и представителей спорта и культуры, что стало неожиданным шагом для Москвы.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Европе́йский парла́мент — законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств — членов Евросоюза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России
Экономика и бизнес
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима
Уничтожьте плесень в теплице раз и навсегда: самый эффективный способ
Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца
Бывший муж Ирины Пеговой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь после ухода из кино
Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса
Жизнь на Земле: ученые обнаружили, откуда поступили ключевые элементы
Новосибирск против: 80% жителей города выступает против большого количества мигрантов
ВС РФ освободили населённый пункт в Курской области
Бросила умирать: в Турции задержали россиянку, родившую ребенка в туалете
Дочь Любови Успенской заговорила о зависти к успеху матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.