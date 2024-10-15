Необходимо уйти: Соскин заявил, что Зеленский должен подать в отставку

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский должен незамедлительно покинуть пост и инициировать прекращение огня.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своём блоге на YouTube Соскин подчеркнул, что нынешнее руководство страны лишь усугубляет ситуацию на фронте, отправляя людей в бесперспективные боевые действия.

По мнению Соскина, украинские власти, в том числе военное командование во главе с Александром Сырским, несут ответственность за гибель десятков тысяч молодых солдат. Он также отметил, что позиция Зеленского лишь усиливает его политические "конвульсии", и происходящее можно расценивать как приближающееся поражение.

Президентский срок Зеленского истёк 20 мая, однако выборы, запланированные на март 2024 года, были отменены в связи с введённым военным положением и мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что в текущих условиях выборы проводить нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин ранее выражал мнение, что восстановить легитимность Зеленского невозможно, а единственной законной властью на Украине остаётся Верховная рада и её председатель.