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Необходимо уйти: Соскин заявил, что Зеленский должен подать в отставку

Мир

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский должен незамедлительно покинуть пост и инициировать прекращение огня.

Необходимо уйти: Соскин заявил, что Зеленский должен подать в отставку
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своём блоге на YouTube Соскин подчеркнул, что нынешнее руководство страны лишь усугубляет ситуацию на фронте, отправляя людей в бесперспективные боевые действия.

По мнению Соскина, украинские власти, в том числе военное командование во главе с Александром Сырским, несут ответственность за гибель десятков тысяч молодых солдат. Он также отметил, что позиция Зеленского лишь усиливает его политические "конвульсии", и происходящее можно расценивать как приближающееся поражение.

Президентский срок Зеленского истёк 20 мая, однако выборы, запланированные на март 2024 года, были отменены в связи с введённым военным положением и мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что в текущих условиях выборы проводить нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин ранее выражал мнение, что восстановить легитимность Зеленского невозможно, а единственной законной властью на Украине остаётся Верховная рада и её председатель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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