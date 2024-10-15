Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский должен незамедлительно покинуть пост и инициировать прекращение огня.
В своём блоге на YouTube Соскин подчеркнул, что нынешнее руководство страны лишь усугубляет ситуацию на фронте, отправляя людей в бесперспективные боевые действия.
По мнению Соскина, украинские власти, в том числе военное командование во главе с Александром Сырским, несут ответственность за гибель десятков тысяч молодых солдат. Он также отметил, что позиция Зеленского лишь усиливает его политические "конвульсии", и происходящее можно расценивать как приближающееся поражение.
Президентский срок Зеленского истёк 20 мая, однако выборы, запланированные на март 2024 года, были отменены в связи с введённым военным положением и мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что в текущих условиях выборы проводить нецелесообразно.
Президент России Владимир Путин ранее выражал мнение, что восстановить легитимность Зеленского невозможно, а единственной законной властью на Украине остаётся Верховная рада и её председатель.
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