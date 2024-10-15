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Действия Южной Кореи угрожают стабильности на Корейском полуострове: МИД РФ предупреждает об опасной эскалации

1:28
Мир

Действия Южной Кореи оказывают негативное влияние на стабильность в регионе и провоцируют рост напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя ситуацию с недавними инцидентами на границе между КНДР и Южной Кореей.

Действия Южной Кореи угрожают стабильности на Корейском полуострове: МИД РФ предупреждает об опасной эскалации
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

Ранее стало известно, что Северная Корея подорвала несколько участков межкорейских автомобильных дорог на своей стороне границы. Эти действия последовали за заявлением генштаба КНДР, в котором страна объявила о планах заблокировать все автомобильные и железнодорожные сообщения с Южной Кореей, которую Пхеньян назвал "главным врагом". Кроме того, Северная Корея сообщила о намерении усилить свои оборонительные сооружения, предупредив при этом американские войска, чтобы избежать возможных инцидентов.

Руденко подчеркнул, что последние шаги со стороны Сеула можно рассматривать как провокации, которые серьёзно дестабилизируют ситуацию в регионе. По его словам, дальнейшее развитие событий может принять крайне опасный оборот, и он призвал к прекращению действий, которые ведут к обострению конфликта.

Эскалация на Корейском полуострове вызывает серьёзные опасения, поскольку любые дальнейшие шаги могут привести к непредсказуемым последствиям как для региона, так и для международной безопасности.

Уточнения

Респу́блика Коре́я — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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