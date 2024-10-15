Региональные вызовы: эксперт заявил о роли АСЕАН как модератора отношений КНР и США

В условиях нарастающей геополитической напряженности Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вынуждена взять на себя роль посредника в отношениях между Китаем и США.

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Такой вывод сделал известный таиландский политолог и эксперт по международным отношениям Кави Чонгкиттавон, подводя итоги недавних саммитов АСЕАН и Восточноазиатского саммита, прошедших в Лаосе.

Чонгкиттавон отметил, что АСЕАН больше не может оставаться в стороне от глобальных политических изменений. Перед блоком стоят две важнейшие задачи: с одной стороны, укрепление внутреннего единства и центральной роли организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с другой — предотвращение обострения противоречий между Китаем и США, которые могут перерасти в серьезное противостояние.

Если региональная ассоциация не справится с этой ролью, она рискует оказаться объектом геополитической борьбы, где Вашингтон и Пекин будут "перетягивать" её в своих интересах.

Особое внимание в итоговых документах саммитов, по словам эксперта, уделено необходимости укрепления единства АСЕАН и формирования единой позиции на международной арене.

Страны блока подчеркивают свою приверженность многосторонности и стратегической автономии, стремясь избежать вовлечения в конфликты между мировыми державами. Это особенно важно, учитывая, что каждая из стран АСЕАН имеет тесные связи как с Китаем, так и с США.

Чонгкиттавон также напомнил, что регион ранее наслаждался периодом экономического роста и стабильности благодаря дружеским отношениям между двумя глобальными лидерами. Однако в изменившихся условиях АСЕАН должна использовать свои связи с обеими державами для предотвращения конфронтаций и сохранения баланса и стабильности в регионе.

АСЕАН включает в себя 10 стран: Таиланд, Малайзию, Индонезию, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Мьянму. В 2024 году председателем блока является Лаос, а в 2025 году руководство перейдет к Малайзии согласно ротационной системе организации.

Уточнения

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.

