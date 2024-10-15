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Тома Санкара и революция в Буркина-Фасо — монография о легендарном африканском лидере презентована в РАН

Мир

На прошлой неделе в Москве, в стенах РАН, было презентовано российское издание монографии "Тома Санкара и революция в Буркина-Фасо. Опыт самоориентированного развития".

Тома Санкара и революция в Буркина-Фасо — монография о легендарном африканском лидере презентована в РАН
Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии

Автором этого фундаментального труда, посвящённого неординарному африканскому лидеру и становлению страны, которой он посвятил свою жизнь, выступил глава правительства Буркина-Фасо Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела, а перевод осуществили специалисты Центра народной дипломатии.

Инициатором первого российского издания биографии Тома Санкары стал депутат Госдумы Дмитрий Савельев, руководитель депутатской группы по связям с парламентом Буркина-Фасо. На презентации книги парламентарий подчеркнул, что её автор сам являлся свидетелем становления независимости этой африканской страны, сподвижником прославленного лидера Тома Санкары, что делает российское издание монографии особенно ценным. Со своей стороны, премьер-министр Буркина-Фасо указал, что, в первую очередь, стремился донести до читателей контекст прихода Тома Санкары к власти в 80-х годах прошлого века.

"Как он боролся против колониализма, почему это стоило ему жизни… В масштабах России, его можно сравнить с Петром I, Лениным и Путиным", — отметил де Тамбела.

Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова назвала крайне символичной современную тенденцию прихода во власть просвещённых людей, основывающих свою политическую деятельность на научных знаниях.

"Это очень важно, это урок для всех стран, в том числе и для России, — акцентировала модератор мероприятия. — И очень важно для нас получать информацию о том или ином африканском государстве от людей, которые не только знают, но и творят своими руками эту историю".

 

Важность представленного фундаментального исследования одного из ключевых периодов африканской истории для российского академического сообщества подчеркнул и вице-президент РАН Владислав Панченко. Учёный выразил уверенность в том, что эта работа послужит укреплению взаимопонимания между Россией и Буркина-Фасо, и поблагодарил за появление российского издания монографии как её автора, так и Дмитрия Савельева.

Убеждённость в том, что вышедшая на русском книга о Тома Санкаре поможет читателям в России глубже понять африканскую историю, выразил и посол Буркина-Фасо в России Людовик Тапсоба.

Поддержала мнение коллег и Татьяна Довгаленко, посол по особым поручениям МИД России, возглавляющая секретариат Форума партнерства "Россия-Африка".

"Наука — это еще и основа выстраивания добрососедских, стабильных международных связей. Через труды учёных мы можем лучше понять друг друга", — сказала она, акцентировав актуальную сегодня необходимость "деколонизации менталитета", о которой в своё время говорил и Тома Санкара.

Подчеркнула дипломат и то, что именно в годы, когда во главе Буркина-Фасо стоял легендарный Тома Санкара, сформировался надёжный, скреплённый взаимным уважением и доверием фундамент отношений Советского Союза и этого африканского государства.

Руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская назвала инициативу издания и презентации книги важнейшим начинанием, которое может принести обеим странам гораздо больше, чем просто лучшее взаимное узнавание. "Господин премьер-министр на презентации своей книги сказал, что первый и главный приоритет в отношениях России и Буркина-Фасо — это образование и наука. Мне очень приятно осознавать, что мы работаем в ключевой для Буркина-Фасо сфере взаимодействия с Россией", — призналась Наталия Красовская, добавив, что презентации этой значимой научной работы стала, по сути, важной вехой в развитии российско-африканских отношений, послужила укреплению фундамента совместного будущего России и Буркина-Фасо.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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