Руденко: Россия окажет военную помощь КНДР в случае агрессии против неё

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, проект ратификации которого внесен президентом Владимиром Путиным в Государственную Думу, предусматривает оказание сторонами взаимной помощи, в том числе военной, если в отношении одной из них будет совершена агрессия.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

"Если против Корейской Народно-Демократической Республики будет совершен акт агрессии, то в соответствии со своим законодательством, в соответствии с законодательством КНДР будут предприняты все необходимые меры", — сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС, окажет ли Москва военную помощь Пхеньяну в случае конфликта на Корейском полуострове.

Договор предусматривает, что стороны на постоянной основе будут развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство, основываясь на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

Это будет осуществляться с учетом законодательства обеих стран и их международных обязательств. Стороны стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы, как указано в пояснительной записке.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика - государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



Андре́й Руде́нко: — (род. 1962) российский дипломат.

