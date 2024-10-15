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Запад теряет влияние: арабские страны не поддержат антироссийскую политику

1:41
Мир

Попытки Запада убедить арабский мир в поддержке антироссийской линии терпят неудачу. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что арабские страны не намерены следовать курсу Евросоюза в вопросе противостояния России.

Запад теряет влияние: арабские страны не поддержат антироссийскую политику
Фото: flickr.com by stepnout, CC BY 2.0

По его мнению, это было вполне предсказуемо, и западные дипломаты, несмотря на многочисленные усилия, продолжают сталкиваться с закрытыми дверями на пути к сотрудничеству с такими регионами, как Китай и Саудовская Аравия.

Пушков считает, что одна из причин заключается в том, что страны Запада сосредоточены на удержании своего ослабевающего лидерства. Они не учитывают изменяющуюся геополитическую реальность и переоценивают свое влияние на государства, не входящие в западный блок. В частности, Евросоюз, по его мнению, теряет вес на мировой арене, что ограничивает его возможности диктовать условия "не западным" странам.

Также сенатор подчеркнул, что Запад недооценивает привлекательность России как стратегического партнера для стран Глобального Юга. Это упущение, по его словам, делает усилия ЕС по привлечению арабских государств на свою сторону еще менее успешными.

Ранее издание Politico сообщало о разногласиях между странами Персидского залива и Евросоюзом по поводу конфликта в Украине. Евросоюзу пока не удалось убедить арабские страны взять на себя обязательства по поддержке Украины на предстоящем саммите в Брюсселе, что свидетельствует о продолжающихся разногласиях в позициях сторон.

Уточнения

Ара́бским ми́ромпринято обобщённо называть арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств и имеющие арабский язык в качестве одного из официальных.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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