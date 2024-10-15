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Остались без инфраструктуры: на Украине заявили об уничтожении 90% тепловой энергетики

2:08
Мир

Украина столкнулась с масштабным разрушением своей энергетической инфраструктуры: около 90% мощностей тепловой генерации либо уничтожены, либо серьезно повреждены. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Остались без инфраструктуры: на Украине заявили об уничтожении 90% тепловой энергетики
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Ранее узурпатор Владимир Зеленский также заявлял, что все теплоэлектростанции страны, а также значительная часть гидроэнергетических объектов подверглись уничтожению в результате целенаправленных атак. Особенно пострадали города, которые зависели от крупных теплоэлектростанций, ставших основной целью российских ударов.

Шмыгаль в своем обращении отметил, что власти страны планируют предоставить альтернативные источники энергии для пострадавших регионов, чтобы компенсировать разрушенные мощности и обеспечить население теплом и электричеством в предстоящий зимний период. Еще в июне Зеленский сообщал, что потери генерации на Украине составили 9 ГВт, что существенно ослабляет возможности страны по обеспечению стабильного энергоснабжения.

Еврокомиссия ранее также предупреждала, что Украина лишилась примерно половины своей энергетической инфраструктуры, что может привести к катастрофическим последствиям зимой — многие граждане рискуют остаться без отопления и воды.

Массированные удары по энергетике Украины начались 10 октября 2022 года, вскоре после инцидента на Крымском мосту, который российские власти приписывают украинским спецслужбам. Атаки направлены не только на объекты энергетики, но и на оборонные предприятия, системы военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушные тревоги в украинских регионах стали регулярным явлением — их объявляют почти ежедневно, иногда по всей территории страны.

Несмотря на масштаб разрушений, представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские силы не наносят удары по жилым зданиям и гражданской инфраструктуре в ходе боевых действий.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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