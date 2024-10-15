Российский прорыв: на Западе заявили об ужасном положении ВСУ

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Украина продолжает утрачивать контроль над своими территориями, сталкиваясь с крупными потерями среди личного состава. Об этом рассказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Дэвис подчеркнул, что украинская армия несет значительные потери, теряя как солдат, так и позиции, в то время как города подвергаются разрушениям. По его мнению, ситуация для Киева складывается крайне неблагоприятно не только на военном фронте, но и в дипломатической и политической сферах.

Отставной офицер также предостерег, что если Украина продолжит следовать тем же курсом, последствия для страны могут оказаться еще более тяжелыми. Дэвис обратил внимание на продвижение российских сил на запад, в направлении Покровска, где позиции украинских войск все чаще попадают под удары российской артиллерии.

По официальным данным Минобороны России на 14 октября, российские силы взяли под контроль село Левадное в Запорожской области и отразили 14 атак ВСУ на направлениях Купянска, Донецка и Авдеевки. В результате ударов по районам сосредоточения украинских войск и техники, а также по складам боеприпасов, потери ВСУ составили до 1765 человек.