Из двух зол: эксперт Леонков рассказал о планах Трампа и Харрис на Россию после выборов

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Военный эксперт Алексей Леонков, в интервью РИА Новости, поделился своим видением того, как могут измениться отношения между США, Россией и Китаем в зависимости от исхода президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября 2024 года.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По мнению Леонкова, в случае победы Дональда Трампа, его администрация будет стремиться расстроить дружественные отношения между Россией и Китаем, используя тактику заигрывания и торговли. Трамп, как опытный бизнесмен, будет пытаться манипулировать обеими странами, предлагая им различные условия и сделки, чтобы укрепить позиции США в мире.

Эксперт подчеркивает, что Трамп не является другом России и в случае возвращения к власти он будет бороться за гегемонию США любыми доступными средствами, включая холодную, гибридную или даже горячую войну.

Леонков напоминает, что именно Трамп ввел против России санкции и впервые поставил на Украину американское оружие, в том числе противотанковые ракеты Javelin. В случае его победы можно ожидать дальнейшего расширения военно-промышленного комплекса США, обновления программ вооружения и усиления давления на Россию и Китай.

В отличие от Трампа, в случае прихода к власти Камалы Харрис, по мнению эксперта, продолжится политика эскалации конфликта с Россией, доведенная до крайних пределов. Администрация Харрис, вероятно, будет стремиться к длительному противостоянию России с Украиной или другими странами, чтобы истощить потенциал России.

Таким образом, исход президентских выборов в США может иметь серьезные последствия для геополитической ситуации и отношений между странами.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

