Загадочная госпитализация: лидер оппозиционной партии Японии попал в больницу перед выступлением

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Председатель оппозиционной партии "Рэйва Синсэнгуми" Таро Ямамото был экстренно госпитализирован за несколько часов до запланированного уличного выступления в рамках избирательной кампании. Это событие стало неожиданностью для партии и вызвало обеспокоенность среди сторонников.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, CC BY-SA 4.0

Партия "Рэйва Синсэнгуми" сообщила в социальных сетях, что выступление Ямамото, запланированное на 15 октября в Токио, было отменено из-за срочной госпитализации политика. Его состояние здоровья и подробности госпитализации не раскрываются.

В связи с этим график последующих выступлений лидера партии пока остается неопределенным. Сопредседатель партии Мари Кусибути, по данным СМИ, может взять на себя роль главного оратора в избирательной кампании.

Избирательная кампания перед досрочными парламентскими выборами в Японии началась 15 октября. Политические партии подали свои списки кандидатов в министерство общенациональных дел, и теперь 1108 человек будут бороться за места в нижней палате парламента.

Согласно прогнозам, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ее партнер по коалиции, партия "Комэйто", имеют шансы сохранить большинство в нижней палате. Однако неожиданная госпитализация лидера оппозиции может повлиять на ход выборов и изменить расклад сил.

В оппозиции к ЛДП выступают Конституционно-демократическая партия и Партия обновления Японии, которые также выдвинули своих кандидатов. В одномандатных округах и по партийным спискам будет проходить ожесточенная борьба за голоса избирателей.

Выборы в Японии, запланированные на 27 октября, станут важным событием, определяющим будущее страны и ее политический курс.