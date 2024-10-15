Россия готовится к участию в климатической конференции ООН в Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что решение об участии Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока находится в стадии рассмотрения. Однако он подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена на этом важном мероприятии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на климатическую конференцию ООН COP29, которая состоится в Баку в ноябре 2024 года. Песков отметил, что вопрос участия президента Путина в конференции находится в стадии обсуждения, но Россия примет активное участие в этом международном событии.
В этом году Азербайджан председательствует на COP29, и эта конференция станет важной площадкой для обсуждения вопросов изменения климата и поиска решений для глобальных экологических проблем. Рамочная конвенция ООН об изменении климата объединяет 198 участников, включая 197 стран и Европейский союз, что подчеркивает значимость и масштабность этого события.
Россия, как активный участник международных дискуссий по климату, планирует внести свой вклад в обсуждение и продемонстрировать свою приверженность экологической повестке дня.
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