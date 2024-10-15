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Россия готовится к участию в климатической конференции ООН в Баку

1:25
Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что решение об участии Владимира Путина в конференции ООН по климату в Баку пока находится в стадии рассмотрения. Однако он подчеркнул, что Россия обязательно будет представлена на этом важном мероприятии. 

Россия готовится к участию в климатической конференции ООН в Баку
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на климатическую конференцию ООН COP29, которая состоится в Баку в ноябре 2024 года. Песков отметил, что вопрос участия президента Путина в конференции находится в стадии обсуждения, но Россия примет активное участие в этом международном событии.

В этом году Азербайджан председательствует на COP29, и эта конференция станет важной площадкой для обсуждения вопросов изменения климата и поиска решений для глобальных экологических проблем. Рамочная конвенция ООН об изменении климата объединяет 198 участников, включая 197 стран и Европейский союз, что подчеркивает значимость и масштабность этого события.

Россия, как активный участник международных дискуссий по климату, планирует внести свой вклад в обсуждение и продемонстрировать свою приверженность экологической повестке дня.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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