Число жертв в Газе растет: более 30 человек погибли в результате израильских ударов

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В результате утренних авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа погибло более 30 палестинцев, сообщает телеканал Al Mayadeen. По данным канала, десятки людей получили ранения, а судьба многих остается неизвестной.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Напоминаем, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Боевики движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским объектам, а также взяв в заложники более 200 человек. По официальным данным, в результате атаки погибли около 1200 человек.

В ответ на атаку Израиль начал операцию "Железные мечи", включающую в себя удары по гражданским объектам в секторе Газа. Израиль объявил о полной блокаде анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших превысило 42 тысячи человек, а раненых — 98,6 тысячи. Сектор Газа фактически разделен на две части, а израильские войска проводят наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

Министерство иностранных дел России призвал стороны к прекращению боевых действий. Москва считает, что урегулировать конфликт возможно только на основе резолюции ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

