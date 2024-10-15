Космос не затронет: эксперт заявил, что выборы в США не повлияют на сотрудничество в космической сфере

Независимо от результатов предстоящих президентских выборов в США, сотрудничество России и Америки в области освоения космоса останется на прежнем, низком уровне, считает историк космонавтики Александр Железняков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

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По его словам, ни победа демократов, представленных Камалой Харрис, ни возвращение республиканцев во главе с Дональдом Трампом не приведут к существенным изменениям в этой сфере. Восстановление прежних тесных связей займет годы, и даже срок президентства одного из кандидатов, скорее всего, окажется недостаточным для этого.

Железняков подчеркнул, что в настоящее время нет даже предпосылок для налаживания сотрудничества. До введения санкций и ухудшения отношений оно не было обширным. В качестве примеров он привел совместную миссию к Венере и установку российских приборов на американских межпланетных станциях.

Эксперт уверен, что взаимодействие по эксплуатации Международной космической станции (МКС) также не претерпит изменений. МКС не может существовать без участия России, так как слишком многое в ее функционировании зависит от нашей страны: от служебного модуля "Звезда" до кораблей снабжения и пилотируемых аппаратов.

По мнению Железняка, в космической политике США в целом не произойдет радикальных изменений, даже если Трамп вернется к власти. Он напомнил, как в начале XXI века Буш-младший объявил о планах полета на Марс, но впоследствии программа была скорректирована в сторону Луны. Сейчас лунная программа "Артемида" активно развивается, и в 2025 году ожидается первый пилотируемый запуск к Луне. Поэтому сворачивать ее не будут.

Железняков считает, что Трамп может сделать громкие заявления о расширении и углублении космических программ, но в целом все пойдет по тому же сценарию, что и сейчас.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



