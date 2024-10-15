Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладкие напитки станут дороже: Минфин РФ готовит изменения
Как МФР-роллер помогает в борьбе с целлюлитом и улучшает состояние кожи?
Из двух зол: эксперт Леонков рассказал о планах Трампа и Харрис на Россию после выборов
Загадочная госпитализация: лидер оппозиционной партии Японии попал в больницу перед выступлением
Россия готовится к участию в климатической конференции ООН в Баку
Удачный улов: ночной охотник ВС РФ уничтожил живую силу и танки противника в курском приграничье
Пушка оказалась больше: артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу ВСУ
Так не передумают: артиллерия ВС РФ ударила по позициям бегущих частей ВСУ
Улыбнитесь, вас снимают: снайперы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

Космос не затронет: эксперт заявил, что выборы в США не повлияют на сотрудничество в космической сфере

Мир

Независимо от результатов предстоящих президентских выборов в США, сотрудничество России и Америки в области освоения космоса останется на прежнем, низком уровне, считает историк космонавтики Александр Железняков. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. 

Космос не затронет: эксперт заявил, что выборы в США не повлияют на сотрудничество в космической сфере
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По его словам, ни победа демократов, представленных Камалой Харрис, ни возвращение республиканцев во главе с Дональдом Трампом не приведут к существенным изменениям в этой сфере. Восстановление прежних тесных связей займет годы, и даже срок президентства одного из кандидатов, скорее всего, окажется недостаточным для этого.

Железняков подчеркнул, что в настоящее время нет даже предпосылок для налаживания сотрудничества. До введения санкций и ухудшения отношений оно не было обширным. В качестве примеров он привел совместную миссию к Венере и установку российских приборов на американских межпланетных станциях.

Эксперт уверен, что взаимодействие по эксплуатации Международной космической станции (МКС) также не претерпит изменений. МКС не может существовать без участия России, так как слишком многое в ее функционировании зависит от нашей страны: от служебного модуля "Звезда" до кораблей снабжения и пилотируемых аппаратов.

По мнению Железняка, в космической политике США в целом не произойдет радикальных изменений, даже если Трамп вернется к власти. Он напомнил, как в начале XXI века Буш-младший объявил о планах полета на Марс, но впоследствии программа была скорректирована в сторону Луны. Сейчас лунная программа "Артемида" активно развивается, и в 2025 году ожидается первый пилотируемый запуск к Луне. Поэтому сворачивать ее не будут.

Железняков считает, что Трамп может сделать громкие заявления о расширении и углублении космических программ, но в целом все пойдет по тому же сценарию, что и сейчас.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Еда и рецепты
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Последние материалы
Удачный улов: ночной охотник ВС РФ уничтожил живую силу и танки противника в курском приграничье
Пушка оказалась больше: артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу ВСУ
Так не передумают: артиллерия ВС РФ ударила по позициям бегущих частей ВСУ
Улыбнитесь, вас снимают: снайперы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
Первые симптомы простуды, которые все игнорируют
Число жертв в Газе растет: более 30 человек погибли в результате израильских ударов
Точная наводка: минометный расчет ВС РФ уничтожил опорник ВСУ
В Китае найдено загадочное захоронение возрастом в несколько тысяч лет
Обои, вазы и цветы в холодильниках. Опасный тренд в сети
Россия проясняет судьбу жителей курского приграничья, которых посещал Красный крест
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.