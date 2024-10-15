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Чтоб не убежал: генпрокуратура Боливии требует не допустить выезда экс-президента Моралеса

2:06
Мир

Генеральная прокуратура Боливии обратилась с просьбой о запрете на выезд из страны бывшему президенту Эво Моралесу, которого подозревают в торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Об этом сообщает издание Deber.

Чтоб не убежал: генпрокуратура Боливии требует не допустить выезда экс-президента Моралеса
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando6718, CC BY-SA 4.0

По информации газеты, запрос о миграционном предупреждении был направлен в среду, 9 октября.

Ранее прокурор департамента Тариха Сандра Гутьеррес сообщила, что прокуратура готовит ордер на арест Моралеса в связи с его неявкой на допрос по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. Ранее полиция Боливии официально уведомила экс-президента о необходимости дать показания по возбужденному против него делу.

Моралеса подозревают в растлении несовершеннолетней, которая родила ребенка, отцом которого в свидетельстве о рождении указан Моралес. Дело было возбуждено еще в 2016 году, а в конце сентября прокуратура города Тариха возобновила расследование. 7 октября генеральный прокурор Хуан Ланчипа сообщил, что Моралес был вызван для дачи показаний специальной комиссии, созданной Генеральной прокуратурой.

Моралес считает, что судебное преследование связано с его политической деятельностью. В своем сообщении в социальной сети X он назвал дело против себя "новым планом "Кондор" — кампанией по преследованию и уничтожению политической оппозиции, в основном коммунистов, проводившейся в ряде стран Южной Америки в 1970–1980 годах при поддержке спецслужб США.

Действующий президент Боливии Луис Арсе и Моралес планируют баллотироваться на пост главы государства в 2025 году. Оба представляют крупнейшую левую партию страны "Движение к социализму". Внутри партии существуют фракции, поддерживающие Моралеса, и группы, выступающие в поддержку действующего президента.

Уточнения

Хуа́н Э́во Мора́лес А́йма — боливийский государственный и политический деятель. Президент Боливии (22 января 2006 — 10 ноября 2019). 10 ноября 2019 года, в результате массовых протестов, был вынужден уйти в отставку.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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