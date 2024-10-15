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Таким путем не победить: Боррель назвал военную победу над Россией отдаленной перспективой

Мир

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что перспектива достижения перемирия с Россией через военные действия выглядит весьма отдаленной.

Таким путем не победить: Боррель назвал военную победу над Россией отдаленной перспективой
Фото: flickr.com by European Parliament from EU, CC BY 2.0

По его словам, существует стратегическая логика в том, чтобы продолжать поддерживать Украину как политически, так и военным путем, чтобы в конечном итоге заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Однако Боррель подчеркнул, что на данный момент это выглядит крайне маловероятным. Он сделал это заявление после заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что серьезных предложений по урегулированию конфликта на Украине пока не поступало, однако в западных СМИ регулярно появляются различные спекуляции по этому вопросу.

В июне Владимир Путин выступил с предложениями по мирному урегулированию конфликта. Он заявил, что Москва готова остановить боевые действия и начать переговоры при условии вывода украинских войск с территорий новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять статус нейтрального государства без ядерного оружия. Путин также указал на необходимость отмены санкций против России.

После террористического нападения на Курскую область Путин заявил, что переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, становятся невозможными. Позднее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, по-прежнему в силе, однако в свете последних событий Москва не будет вести переговоры с Украиной.

Уточнения

Жозе́п Борре́ль Фонте́льес — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности; в составе Комиссии фон дер Ляйен.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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