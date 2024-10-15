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Раскольников по-украинске: на Украине осудили двух братьев, напавших на ТЦК с топором

1:13
Мир

В Черновицкой области Украины приговорили братьев, которые в начале марта наехали на работников местного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а затем напали на них топором. Об этом сообщает украинское издание Hromadske.

Раскольников по-украинске: на Украине осудили двух братьев, напавших на ТЦК с топором
Фото: Courtroom One Gavel by Joe Gratz, PDM

Суд в Путильском районе Черновицкой области приговорил 43-летнего мужчину на 3 года, а 28-летнего брата — на 3 года и 3 месяца.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в электронном кабинете. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. В конце концов, как передает издание, 43-летнего мужчину приговорили к трем с половиной годам, а 28-летнего брата — на 3 года.

Уточнения

ТЦК — многозначная аббревиатура:

  • ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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