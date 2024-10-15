Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совместное расследование: Канада призывает Индию разобраться в убийстве Ниджары
Дипломатическое убийство: Канада высылает индийских дипломатов
Профессор раскрыл детали охоты Китая и Британии на инопланетян
На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване
ЦАХАЛ сообщает о запуске более 100 ракет со стороны Ливана
С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО
Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?
Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных
Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене

Воздушная тревога охватила север Украины: Киев, Чернигов и Сумская область под ударами ВС РФ

Мир

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Воздушная тревога охватила север Украины: Киев, Чернигов и Сумская область под ударами ВС РФ
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Тревога в указанных регионах была объявлена с 03.10 по 04.08 мск. Ранее тревога звучала в Черкасской и Полтавской областях, там она сохраняется и в настоящее время.

Напомним, что российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по версии российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Целями обстрелов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день, иногда — по всей стране.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Экономика и бизнес
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
Воздушная тревога охватила север Украины: Киев, Чернигов и Сумская область под ударами ВС РФ
Совместное расследование: Канада призывает Индию разобраться в убийстве Ниджары
Дипломатическое убийство: Канада высылает индийских дипломатов
Профессор раскрыл детали охоты Китая и Британии на инопланетян
На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване
ЦАХАЛ сообщает о запуске более 100 ракет со стороны Ливана
С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО
Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?
Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных
Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.