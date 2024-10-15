Воздушная тревога охватила север Украины: Киев, Чернигов и Сумская область под ударами ВС РФ

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
Тревога в указанных регионах была объявлена с 03.10 по 04.08 мск. Ранее тревога звучала в Черкасской и Полтавской областях, там она сохраняется и в настоящее время.
Напомним, что российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по версии российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Целями обстрелов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется практически каждый день, иногда — по всей стране.
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