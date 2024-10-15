Несмотря на обострение отношений и взаимные высылки дипломатов, Канада не стремится к дипломатической конфронтации с Индией и призывает Нью-Дели к сотрудничеству в расследовании убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции.
Ранее в понедельник Индия объявила о высылке шести канадских дипломатов в ответ на обвинения Канады в причастности индийских властей к заговору с целью убийства Ниджара на территории Канады. Оттава, в свою очередь, приняла аналогичное решение в отношении шести индийских дипломатов. МИД Индии отверг обвинения, назвав их безосновательными.
Жоли подчеркнула, что Канада заинтересована в сохранении тесных связей с Индией, учитывая большое количество канадцев и индийцев, которые ежегодно посещают обе страны. Она призвала индийские власти к сотрудничеству в расследовании убийства, напомнив, что Индия уже сотрудничает с США в этом вопросе.
Отношения между Индией и Канадой ухудшились в сентябре 2023 года после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о подозрении канадской полиции в причастности индийских властей к убийству Ниджара. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, предположительно связанного с внешней разведкой Индии. Нью-Дели ответила зеркальными действиями, приостановив выдачу всех типов виз в Канаду.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.