Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дипломатическое убийство: Канада высылает индийских дипломатов
Профессор раскрыл детали охоты Китая и Британии на инопланетян
На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване
ЦАХАЛ сообщает о запуске более 100 ракет со стороны Ливана
С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО
Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?
Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных
Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене
Быстрый пирог с капустой: в начинке, кроме капусты, бекон или грудинка для аромата

Совместное расследование: Канада призывает Индию разобраться в убийстве Ниджары

Мир

Несмотря на обострение отношений и взаимные высылки дипломатов, Канада не стремится к дипломатической конфронтации с Индией и призывает Нью-Дели к сотрудничеству в расследовании убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции.

Совместное расследование: Канада призывает Индию разобраться в убийстве Ниджары
Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Ранее в понедельник Индия объявила о высылке шести канадских дипломатов в ответ на обвинения Канады в причастности индийских властей к заговору с целью убийства Ниджара на территории Канады. Оттава, в свою очередь, приняла аналогичное решение в отношении шести индийских дипломатов. МИД Индии отверг обвинения, назвав их безосновательными.

Жоли подчеркнула, что Канада заинтересована в сохранении тесных связей с Индией, учитывая большое количество канадцев и индийцев, которые ежегодно посещают обе страны. Она призвала индийские власти к сотрудничеству в расследовании убийства, напомнив, что Индия уже сотрудничает с США в этом вопросе.

Отношения между Индией и Канадой ухудшились в сентябре 2023 года после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о подозрении канадской полиции в причастности индийских властей к убийству Ниджара. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, предположительно связанного с внешней разведкой Индии. Нью-Дели ответила зеркальными действиями, приостановив выдачу всех типов виз в Канаду.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Экономика и бизнес
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever Аудио 
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Туризм
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
На Марсе обнаружены загадочные тёмные объекты под тающим льдом
Депутат Европарламента удивился уровню жизни в России
Как правильно использовать сыворотки: недельный план ухода за кожей
Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить
Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога
Кислота вместо химии: как уксус и лимон могут заменить дорогие удобрения в саду
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС
Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу
Ошибки в уходе за кожей шеи: что нужно знать для сохранения молодости?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.