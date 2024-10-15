Совместное расследование: Канада призывает Индию разобраться в убийстве Ниджары

Несмотря на обострение отношений и взаимные высылки дипломатов, Канада не стремится к дипломатической конфронтации с Индией и призывает Нью-Дели к сотрудничеству в расследовании убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-конференции.

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Ранее в понедельник Индия объявила о высылке шести канадских дипломатов в ответ на обвинения Канады в причастности индийских властей к заговору с целью убийства Ниджара на территории Канады. Оттава, в свою очередь, приняла аналогичное решение в отношении шести индийских дипломатов. МИД Индии отверг обвинения, назвав их безосновательными.

Жоли подчеркнула, что Канада заинтересована в сохранении тесных связей с Индией, учитывая большое количество канадцев и индийцев, которые ежегодно посещают обе страны. Она призвала индийские власти к сотрудничеству в расследовании убийства, напомнив, что Индия уже сотрудничает с США в этом вопросе.

Отношения между Индией и Канадой ухудшились в сентябре 2023 года после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о подозрении канадской полиции в причастности индийских властей к убийству Ниджара. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, предположительно связанного с внешней разведкой Индии. Нью-Дели ответила зеркальными действиями, приостановив выдачу всех типов виз в Канаду.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

