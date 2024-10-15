Дипломатическое убийство: Канада высылает индийских дипломатов

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Отношения между Канадой и Индией резко обострились после того, как Оттава обвинила индийских дипломатов в причастности к заговору с целью убийства лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара.

Фото: kmu.gov.ua by Government of Ukraine, CC BY 4.0

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что несмотря на прямые переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и контакты с индийской разведкой, Нью-Дели не признает свою причастность к инциденту. Трюдо подчеркнул, что индийское правительство на всех этапах, начиная с его заявления в Палате общин в сентябре прошлого года, отрицало свою связь с убийством.

Канада пока не может обнародовать доказательства, подтверждающие обвинения в адрес индийских дипломатов.

Встреча Трюдо и Моди на полях саммита стран АСЕАН в Лаосе, которая состоялась в конце прошлой недели, не принесла результатов.

В понедельник, 14 октября, Канада, ответив на решение Индии выслать канадских дипломатов, приняла аналогичное решение в отношении сотрудников индийской дипломатической миссии.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

