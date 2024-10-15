На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване

В условиях обострения ситуации в Ливане миротворческие силы ООН намерены сохранить свои позиции, несмотря на просьбы Израиля о передислокации. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

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Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) неоднократно становились объектом обстрелов со стороны израильской армии. По данным миротворцев, ЦАХАЛ атаковала опорные пункты и штаб ВСООНЛ, нарушая "голубую линию" — границу между Ливаном и Израилем. В результате обстрелов были ранены мирные миротворцы. Израиль рекомендовал миротворцам отойти на пять километров к северу из-за боевых действий с "Хезболлах".

Однако, как подчеркнул Лакруа, ВСООНЛ останутся на своих позициях, не реагируя на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, расположенные вблизи "голубой линии".

Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев.

Напомним, что с 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, дополняя ее воздушными бомбардировками. По данным израильских властей, в результате боевых действий погибли более 2 тысяч человек в Ливане, включая лидеров "Хезболлах". Более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на потери, "Хезболлах" продолжает оказывать сопротивление израильским войскам на земле и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Израильская сторона утверждает, что главной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера Ливана, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

