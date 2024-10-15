Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦАХАЛ сообщает о запуске более 100 ракет со стороны Ливана
С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО
Зачем собакам детский сад? Кому реально нужен постоянный присмотр?
Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных
Гражданин Китая пытался вывести из России золото для подарка жене
Быстрый пирог с капустой: в начинке, кроме капусты, бекон или грудинка для аромата
В Испании запретили продавать питомцев с рук через интернет
Экс-игрок ЦСКА Масалитин признался, что не припомнит, чтобы таролог помогал футболистам
Регионы Германии выступают против закрытия филиалов Volkswagen

На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване

Мир

В условиях обострения ситуации в Ливане миротворческие силы ООН намерены сохранить свои позиции, несмотря на просьбы Израиля о передислокации. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

На посту до конца: миротворцы ООН останутся на своих позициях в ЛИване
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) неоднократно становились объектом обстрелов со стороны израильской армии. По данным миротворцев, ЦАХАЛ атаковала опорные пункты и штаб ВСООНЛ, нарушая "голубую линию" — границу между Ливаном и Израилем. В результате обстрелов были ранены мирные миротворцы. Израиль рекомендовал миротворцам отойти на пять километров к северу из-за боевых действий с "Хезболлах".

Однако, как подчеркнул Лакруа, ВСООНЛ останутся на своих позициях, не реагируя на призывы ЦАХАЛ освободить позиции, расположенные вблизи "голубой линии".

Члены Совета Безопасности ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с обстрелами позиций миротворцев.

Напомним, что с 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, дополняя ее воздушными бомбардировками. По данным израильских властей, в результате боевых действий погибли более 2 тысяч человек в Ливане, включая лидеров "Хезболлах". Более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на потери, "Хезболлах" продолжает оказывать сопротивление израильским войскам на земле и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Израильская сторона утверждает, что главной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера Ливана, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего
Наука и техника
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
На Марсе обнаружены загадочные тёмные объекты под тающим льдом
Депутат Европарламента удивился уровню жизни в России
Как правильно использовать сыворотки: недельный план ухода за кожей
Куриные ножки в красном вине: изысканное блюдо для гурманов, которое несложно готовить
Российский футбольный клуб открыл вакансию таролога
Кислота вместо химии: как уксус и лимон могут заменить дорогие удобрения в саду
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Белоруссия усилила санкционные меры против стран ЕС
Жареные баклажаны с помидорами: источают волшебный аромат благодаря чесноку и укропу
Ошибки в уходе за кожей шеи: что нужно знать для сохранения молодости?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.