ЦАХАЛ сообщает о запуске более 100 ракет со стороны Ливана

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В понедельник ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 115 ракет по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Израильская армия уже несколько дней ведет наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, дополняя ее воздушными бомбардировками. По данным израильских властей, в результате боевых действий погибли более 2 тысяч человек в Ливане, включая лидеров "Хезболлах". Более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища.

Несмотря на значительные потери, в том числе в руководстве, "Хезболлах" продолжает оказывать сопротивление израильским войскам на земле и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Израильская сторона утверждает, что главной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера Ливана, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

