В понедельник ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило более 115 ракет по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильская армия уже несколько дней ведет наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана, дополняя ее воздушными бомбардировками. По данным израильских властей, в результате боевых действий погибли более 2 тысяч человек в Ливане, включая лидеров "Хезболлах". Более миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища.
Несмотря на значительные потери, в том числе в руководстве, "Хезболлах" продолжает оказывать сопротивление израильским войскам на земле и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Израильская сторона утверждает, что главной целью военной кампании является создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера Ливана, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.