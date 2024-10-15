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С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО

2:07
Мир

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Киев не прекращает обращаться к западным партнерам с просьбами и требованиями о новых поставках вооружений.

С миру по нитке: Украина жалуется на нехватку ПВО
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, CC BY 2.0

"Каждая единица средств ПВО сегодня играет важную роль в защите неба, однако их недостаточно. Мы продолжаем активно вести диалог с нашими союзниками, добиваясь новых поставок, поскольку текущего количества не хватает. Поэтому мы не можем утверждать, что украинское небо полностью защищено," — отметил Ермак в эфире национального телемарафона.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО обсуждают не только возможность предоставления Киеву дальнобойного оружия, но и вопрос о прямом вовлечении в украинский конфликт. По его словам, если западные страны решат активно участвовать, это изменит характер конфликта, и Россия будет вынуждена принимать меры для защиты своих интересов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что позиция России по этому вопросу ясна и однозначна, и она была четко доведена до всех заинтересованных сторон.

Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО в боевые действия, что является крайне опасным шагом. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся легитимной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО уже напрямую участвуют в конфликте, обеспечивая не только поставки оружия, но и подготовку военных кадров на территории таких стран, как Великобритания, Германия и Италия.

В Кремле подчеркнули, что постоянные поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют мирным переговорам и могут привести к негативным последствиям.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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