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Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных

1:59
Мир

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал американскую администрацию о своей готовности атаковать военные объекты Ирана, вместо нефтяных или ядерных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Премьер-министр Израиля уведомил Джо Байдена, что планирует сфокусироваться на военных целях.

Кризис откладывается: Израиль готов ударить по военным объетам Ирана, вместо ядерных
Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва полагается на оценки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое не обнаружило признаков военного использования иранской ядерной программы. Однако Лавров подчеркнул, что любая атака на ядерные объекты Ирана будет расценена как серьезная провокация.

30 сентября Иран осуществил второй массированный ракетный удар по Израилю за всю историю конфликта, объявив его актом самообороны. Израильские военные сообщили о запуске около 180 баллистических ракет, большинство из которых были успешно перехвачены. Социальные сети заполнились видео, демонстрирующими последствия падения снарядов в различных регионах страны. По данным израильских властей, обстрел не привел к жертвам среди гражданского населения, хотя некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу Иордана.

Иран утверждает, что ракеты достигли израильских военных объектов, тогда как израильская сторона считает ущерб минимальным. Израиль обещает ответить, а США заявили о готовности поддержать своего ключевого союзника на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что администрация президента Джо Байдена потерпела неудачу в регионе, продемонстрировав полную неспособность решать кризисы.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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