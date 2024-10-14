Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксклюзивное интервью: как замотивировать детей к учёбе?
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки

Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа

1:11
Мир

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свои соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди мирных жителей на севере сектора Газа, вызванными действиями Израиля. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа
Фото: Telegram-канал "Крыша ТурДома"

Он отметил, что генсек осуждает Израиль из-за числа пострадавших среди гражданского населения в результате активных боевых действий. Дюжаррик подчеркнул, что Гутерриш настоятельно призывает все стороны конфликта соблюдать международные нормы и защищать гражданское население в любых обстоятельствах.

Также вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис обратилась к Израилю с просьбой облегчить доставку гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, помощь не поступала в эту область почти две недели. "

"Гражданские лица должны быть защищены и иметь доступ к пище, воде и медицинским услугам. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право", — написала Харрис в социальных сетях.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Авто
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений Аудио 
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Советы
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука Аудио 
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Последние материалы
Этот простой ингредиент превратит ваши блины в нечто особенное
ГАИ стала массово останавливать новичков и пенсионеров во время рейдов
Ежевика на вашем участке: правила выбора сорта, сроков и схемы посадки
На какую секретную точку на теле нужно нанести парфюм, чтобы он был слышен и вам, и окружающим
Блогерша Айза-Лилуна Ай раскрыла, почему не хочет афишировать новые отношения
Врач назвал три необычных способа отсрочить старость
Актриса Евгения Осипова пострадала в общественной бане: филиал ада
Салат на зиму: выбираем лучшие сорта, соблюдаем сроки и правила посадки
Адвокат Михаила Ефремова высказался о здоровье актёра и возможности УДО: поблажек нет
Рецепт маринованной капусты с добавлением болгарского перца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.