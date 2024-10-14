Генсек ООН выражает соболезнования из-за гибели мирных жителей в секторе Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свои соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди мирных жителей на севере сектора Газа, вызванными действиями Израиля. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Фото: Telegram-канал "Крыша ТурДома"

Он отметил, что генсек осуждает Израиль из-за числа пострадавших среди гражданского населения в результате активных боевых действий. Дюжаррик подчеркнул, что Гутерриш настоятельно призывает все стороны конфликта соблюдать международные нормы и защищать гражданское население в любых обстоятельствах.

Также вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис обратилась к Израилю с просьбой облегчить доставку гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, помощь не поступала в эту область почти две недели. "

"Гражданские лица должны быть защищены и иметь доступ к пище, воде и медицинским услугам. Необходимо соблюдать международное гуманитарное право", — написала Харрис в социальных сетях.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².



Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



