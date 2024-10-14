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Байден: США готовы к переговорам по сокращению ядерного оружия

0:52
Мир

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы вступить в переговоры с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, об этом он сообщил в письменном заявлении.

Байден: США готовы к переговорам по сокращению ядерного оружия
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу", — сообщает президент Америки в письменном заявлении.

Заявление Байдена было опубликовано в связи с присуждением Нобелевской премии мира в 2024 году японской организации "Нихон Хиданкё", объединяющей выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие - оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
 

Нихон Хиданкё - общественная организация, образованная в 1956 году хибакуся, людьми, выжившими при ядерных бомбардировках Японии, с целью оказать давление на японское правительство, улучшить поддержку пострадавших и лоббировать в правительстве отказ от ядерного оружия.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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