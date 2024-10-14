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Китай проводит учения около Тайваня

1:38
Мир

В понедельник Китай приступил к проведению военных учений под названием "Совместный острый меч — 2024Б" вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ли Си.

Китай проводит учения около Тайваня
Фото: commons.wikimedia by 中華民國國防部 is licensed under Government Website Open Information Announcement

Ли Си заявил, что цель маневров: "устрашение сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня".

Он рассказал, что в ходе маневров корабли и самолеты НОАК приблизятся к Тайваню с разных направлений, различные силы отработают совместный штурм, "сосредоточив внимание на совместном патрулировании ВМС и ВВС, блокировании и взятии под контроль ключевых портов и районов, нанесении ударов по морским и наземным целям, захвате комплексного контроля".

Как сообщил официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь, одновременно с масштабными учениями китайской армии вокруг Тайваня ведут патрулирование четыре отряда кораблей береговой охраны. Он назвал происходящее практическими действиями по управлению и контролю над Тайванем в соответствии с принципом "одного Китая" и законом.

Министерство обороны Тайваня осудило военные учения НОАК, назвав их провокационными действиями. Власти острова пообещали развернуть соответствующие силы для реагирования на эти маневры. Кроме того, на Тайване было созвано совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности в связи с происходящими событиями.

Уточнения

Тайва́нь — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем. Являлась одним из основателей ООН и постоянным членом её Совета Безопасности. 
 

Кита́й - страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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