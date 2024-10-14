ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАС

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному пункту палестинского радикального движения ХАМАС, расположенному в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в больнице. Эта информация была озвучена в заявлении израильской армейской пресс-службы.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

"Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию”, — сообщается в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как сообщает ЦАХАЛ, командно-контрольный центр ХАМАС, по данным армии, был расположен в комплексе, ранее использовавшемся в качестве больницы Шухада аль-Акса. Этот объект террористы использовали для планирования и осуществления атак против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Израиля в целом.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан.



Се́ктор Га́за - территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина.

