ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному пункту палестинского радикального движения ХАМАС, расположенному в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в больнице. Эта информация была озвучена в заявлении израильской армейской пресс-службы.
"Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию”, — сообщается в пресс-службе ЦАХАЛ.
Как сообщает ЦАХАЛ, командно-контрольный центр ХАМАС, по данным армии, был расположен в комплексе, ранее использовавшемся в качестве больницы Шухада аль-Акса. Этот объект террористы использовали для планирования и осуществления атак против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Израиля в целом.
ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан.
Се́ктор Га́за - территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.