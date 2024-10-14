Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно гладить кошку: важная информация
Тысячи обращений о пропаже родственников поступили Москальковой
Цены на автомобили в октябре: кто поднял, а кто удержал
Секреты приготовления чебуреков: водка для хруста и пиво для цвета
Рублёв уступает позиции: выпал из топ-6 рейтинга лучших теннисистов
Власти Пхукета расследуют причину массовой гибели рыб на пляжах.
Скрытый железодефицит: как вата в голове и отсутствие энергии могут указывать на опасное состояние
Что нужно знать о белке: разница между растениями и животными
Проверенные советы, как выбрать хорошую газонокосилку

ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАС

0:57
Мир

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному пункту палестинского радикального движения ХАМАС, расположенному в районе города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в больнице. Эта информация была озвучена в заявлении израильской армейской пресс-службы.

ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАС
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

"Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию”, — сообщается в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как сообщает ЦАХАЛ, командно-контрольный центр ХАМАС, по данным армии, был расположен в комплексе, ранее использовавшемся в качестве больницы Шухада аль-Акса. Этот объект террористы использовали для планирования и осуществления атак против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Израиля в целом.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская (суннитская) террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа. Организация также активна и на Западном берегу реки Иордан.

Се́ктор Га́за - территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Садоводство, цветоводство
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов Аудио 
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Наука и техника
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу Аудио 
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Авто
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта Аудио 
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Сводка с фронта: ликвидирован боевик, который позировал у "Пятерочки", под Селидово ВСУ попали в клещи Дмитрий Плотников
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Названо имя бизнесмена, купившего российские активы Unilever
Последние материалы
Сводка с фронта: ликвидирован боевик, который позировал у "Пятерочки", под Селидово ВСУ попали в клещи
Скрытый железодефицит: как вата в голове и отсутствие энергии могут указывать на опасное состояние
Что нужно знать о белке: разница между растениями и животными
Проверенные советы, как выбрать хорошую газонокосилку
Тыквенные сырники: как приготовить полезный завтрак за 30 минут
Цветная капуста в запеканке: как приготовить вкусный и диетический обед
Кенийская бегунья Чепнгетич ставит новый мировой рекорд в марафоне
Какие марки показали самый большой рост цен на запчасти в этом году: эксперты о тенденциях
Сосуды под угрозой: как соль, сахар и трансжиры влияют на ваше здоровье
Коррекция лица филлерами: риски и скрытые проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.