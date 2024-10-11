Президент США Джо Байден заявил, что Министерство обороны должно обеспечить безопасность Дональда Трампа так, как если бы он всё ещё был президентом.
На пресс-конференции в Белом доме Байден подтвердил, что распорядился о том, чтобы Трампу предоставили все необходимое. Если это соответствует требованиям, хорошо. Если нет, тогда не стоит давать ему такую технику, — сказал президент, комментируя запрос штаба Трампа о военных самолётах и автомобилях.
Байден также добавил с юмором, что военная техника будет передана, "если только это не истребители F-15".
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.