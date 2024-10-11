Христианская добродетель: прихожане РПЦЗ помогают пострадавших от урагана Хелен в США

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Прихожане Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) в США активно поддерживают тех, кто лишился своих домов из-за разрушительного урагана "Хелен", который в конце сентября обрушился на Северную Каролину. Об этом сообщил протоиерей Матфей Уильямс агентству РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

По словам отца Матфея, ураган полностью разрушил дома трех семей, принадлежащих к их общине, оставив людей без имущества. "Хелен" нанес удар по Флориде 26 сентября, затем двинулся на север, вызвав серьезные наводнения в Джорджии, Алабаме, Теннесси, Южной и Северной Каролине. Власти сообщают, что число жертв превысило 230 человек.

Церковь святителя Тихона, расположенная в Блонтвилле, Теннесси, находится неподалеку от Северной Каролины, где проживает значительное число прихожан. Хотя сам храм не пострадал, близлежащие районы Северной Каролины понесли серьезные разрушения. Дома двух прихожан были затоплены из-за повреждений дамб, а третий дом разрушило наводнение.

Люди потеряли всю свою одежду и мебель, сумев спасти лишь документы и иконы. Приход предоставил временное жилье и оказал материальную помощь. По словам отца Матфея, многие из пострадавших пока не осознали масштаб своих потерь, но поддержка общины стала для них настоящим благословением.

Ураган обрушился в праздник Воздвижения Креста Господня, и на следующий день удалось установить, что большинство прихожан в безопасности. Однако поиски одной пожилой пары затянулись, и только спустя несколько дней их обнаружили в затопленном доме и доставили в церковь.

В храмах РПЦЗ по всей Америке прошли сборы средств для помощи пострадавшим. Приход отца Матфея получил пожертвования деньгами, продуктами, водой и одеждой, которые распределяются среди нуждающихся. Часть собранных средств направлена на помощь тем, кто потерял жилье, и поддержку людей, оставшихся без электричества и отопления накануне холодов.

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