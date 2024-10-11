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Расчет опасности: в НАТО намерены пересмотреть стратегию в отношении РФ

1:25
Мир

На следующей неделе министры обороны стран НАТО планируют начать пересмотр многолетней стратегии в отношении России, как сообщает Politico.

Расчет опасности: в НАТО намерены пересмотреть стратегию в отношении РФ
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Участники альянса собираются обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО и разработать новую стратегию, учитывающую позиции всех союзников, согласно высокопоставленному представителю американского правительства.

Хотя проект новой стратегии еще не создан, чиновник отметил, что любые военные изменения будут иметь ограниченный характер. Некоторые члены НАТО выражают опасения, что чрезмерно агрессивная стратегия может послужить дестабилизирующим сигналом для России.

На Западе все чаще обсуждаются идеи о возможности прямого военного конфликта между альянсом и Россией. В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, но не проигнорирует потенциальные угрозы своим интересам.

Кроме того, Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что альянс называет мерами по сдерживанию российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением сил НАТО в Европе. Российский МИД заявляет, что страна готова к диалогу с альянсом на равных условиях, и Запад должен пересмотреть свои милитаристские подходы на континенте.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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