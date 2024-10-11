Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва вкладывает миллиарды в туризм: что ждет столицу через пять лет
Россиянам рассказали, как справиться с недомоганием во время магнитных бурь
Как сделать волосы блестящими с помощью домашних спреев
Врач назвала осенние добавки для чая
Виктория Боня рассказала об отношениях с американским рэпером P.Diddy: бог отвёл
Христианская добродетель: прихожане РПЦЗ помогают пострадавших от урагана Хелен в США
Расчет опасности: в НАТО намерены пересмотреть стратегию в отношении РФ
Силы вовлечения: Лавров заявил, что есть риск вступление США и НАТО в конфликт на Ближнем Востоке
С заботой о служащих: в Белорусси сохранили порядок пенсионного обеспечения военных

Взрыв в Сумах: воздушная тревога на севере Украины

0:36
Мир

В пятницу на окраине города Сумы на севере Украины прогремел взрыв, сообщил украинский ресурс "Страна.ua".

Взрыв в Сумах: воздушная тревога на севере Украины
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

В это время в нескольких областях страны, включая Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую, была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 20:35 по московскому времени.

Несмотря на сообщения о взрыве, официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Красота и стиль
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост Аудио 
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских
Военные новости
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Последние материалы
Расчет опасности: в НАТО намерены пересмотреть стратегию в отношении РФ
Взрыв в Сумах: воздушная тревога на севере Украины
Силы вовлечения: Лавров заявил, что есть риск вступление США и НАТО в конфликт на Ближнем Востоке
С заботой о служащих: в Белорусси сохранили порядок пенсионного обеспечения военных
Почему не стоит оставлять автомобиль в гараже в холодное время
Как сохранить хлеб свежим: главные ошибки, которых стоит избегать
Лукашенко ужесточает правила получения пособия по безработице и вводит квоты для инвалидов
Решили сократить: Польша резко уменьшила количество виз для россиян
Обратил внимание: Байден отправится в пострадавшую от урагана Флориду
Надежда на жизнь: российские военные эвакуировали несколько мирных жителей из Угледара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.