Взрыв в Сумах: воздушная тревога на севере Украины

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В пятницу на окраине города Сумы на севере Украины прогремел взрыв, сообщил украинский ресурс "Страна.ua".

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, CC BY-SA 2.0

В это время в нескольких областях страны, включая Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую, была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 20:35 по московскому времени.

Несмотря на сообщения о взрыве, официальные источники пока не подтвердили эту информацию.