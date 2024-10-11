Взрыв в Сумах: воздушная тревога на севере Украины

В пятницу на окраине города Сумы на севере Украины прогремел взрыв, сообщил украинский ресурс "Страна.ua".
В это время в нескольких областях страны, включая Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую, была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации на 20:35 по московскому времени.
Несмотря на сообщения о взрыве, официальные источники пока не подтвердили эту информацию.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.